Le Pod est à La Chaux-de-Fonds ce que les Champs-Elysées sont à Paris: une avenue prestigieuse, témoin d’une gloire présente ou passée. De là à y entretenir des bancs publics incitant à la flânerie, entre deux voies qui totalisent jusqu’à 20'000 véhicules par jour, il y a un pas qui a surpris un lecteur du «Matin».

Davantage qu’une place ou qu’un monument, Le Pod incarne la cité horlogère.

Que font ces bancs sur l’allée centrale de l’avenue Léopold-Robert aux allures d’autoroute, longue de 1130 mètres? Des bancs avec vue sur «à peu près rien», selon le constat du conseiller communal Théo Huguenin-Elie. «Ces bancs maintiennent une tradition», indique le voyer-chef Bekir Omerovic. Deux amis octogénaires rencontrés par hasard en témoignent, eux qui ont bécoté leurs premières amoureuses sur ces bancs publics: «Cette allée servait à courtiser, à pied ou à vélo, en partant de la Grande Fontaine, qui servait de piscine: on draguait les filles sur le Pod», confient Michel Chapatte et Charles-Frédéric de la Reussille, père d’un conseiller national popiste.

Imaginé après le grand incendie de 1794, le Pod constitue la colonne vertébrale d’un plan en damier, salué par l’Unesco. La ville a en effet été pensée autour du Pod. Sa physionomie remonte à 1892, avec les arbres plantés en son milieu. Des érables taillés à 1000 mètres? «C’est une légende: les jardiniers ne sont pas équipés d’un altimètre», rigole Bekir Omerovic, en mettant la gare à cette altitude.

Sous la tour Espacité, des bancs métalliques ont été ajoutés côté nord du Pod. Ils sont orientés en direction du trafic, sur un espace public sans arbres achevé en 1994.

Les temps changent en soixante ans. Avec des feux rouges qui vont remplacer, en 1978, la priorité de droite en vigueur dans les rues parallèles. Les cyclistes évitent cette allée à quatre pistes, préférant les chemins de traverse. Sauf les coureurs du Tour de Romandie: «Sa légère inclinaison en fait le paradis des sprinters: Laurent Dufaux y a gagné une étape!» s’enorgueillit Giovanni Sammali, chef de communication à double casquette.

L’autre jour, un vendredi après-midi, il y avait bien une rêveuse sur un banc proche de la gare. «J’attends quelqu’un, je ne suis pas d’ici», a-t-elle expliqué en réclamant de la discrétion. Plus loin, à la hauteur de la tour Espacité qui abrite les autorités et l’administration, un passant appuyé sur le dossier d’un banc préfère s’éclipser plutôt que d’expliquer sa présence.

Il paraît qu’à la pause de midi nombreux sont ceux qui s’asseyent sur un banc du Pod pour croquer un sandwich, moins cher qu’un menu au restaurant. «La circulation est vraiment bruyante mais, par grosse chaleur, les arbres donnent de l’ombre», explique Charles-Frédéric de la Reussille, présent au stand popiste à une époque où se réunir sur l’allée centrale ne représentait aucun danger en termes de trafic.

Sur le Pod, on dénombre 20 bancs publics, posés tous les 50 mètres. La ville en compte 800 au total.

Sur cette artère identitaire, les érables sont 175 – couleur caca d’oie en automne – replantés à mille mètres il y a quatre ans. Des bancs, il y en a une vingtaine, retirés avant la première neige, l’allée centrale servant au déneigement.

«C’est quoi cette ville? C’est le pôle Nord?» s’est demandé Bekir Omerovic devant un mur de neige, en arrivant à La Tchaux en 1995. C’est lui maintenant qui gère le Pod et ses bancs, retapés chaque hiver et remarqués depuis qu’ils ne sont plus forcément disposés dans l’alignement du Pod.

«Ces bancs publics peuvent paraître aberrants avec la circulation d’aujourd’hui, mais c’est une institution. Pour les aînés, ils incarnent une nostalgie», indique Bekir Omerovic. Théo Huguenin-Elie acquiesce: «Aussi insolites soient-ils, ces bancs sont notre patrimoine!»

En dépit des fêtards qui trouvent malin de déplacer les bancs publics, leur suppression n’est pas à l’ordre du jour: «On espère une réduction du trafic, avec le futur contournement routier de la ville», mentionne le voyer-chef.

En attendant, il s’agira de les consolider, en les vissant sur des socles de béton. Et de les équiper d’accoudoirs pour les aînés, un projet qui englobe tous les bancs publics chaux-de-fonniers. (Le Matin)