Le politicien et médecin genevois Bertrand Buchs (PDC) est furieux sur Facebook: «L'histoire des masques achetés par l'armée et vendus dans les grandes surfaces me scandalise. Pourquoi les vendre alors qu'ils ont été achetés avec vos impôts? En fin de compte, vous les payez deux fois.»

Rembourser l'Etat

Dans le contexte actuel, l'argument fait mouche et fait débat aussi. Un tel lui répond que «L'Etat fait office de ses bons services, comme pour les rapatriements, mais au final l'usager rembourse à l'Etat les frais de ses bons services. Aucun médicament ou protection sanitaire n'a jamais été payé par l'Etat et offert à la population.»

Une boîte de 50 à tout le monde

Bertrand Buchs se demande aussi pourquoi l'Etat ne fournirait-il pas gratuitement des masques? L'ancien ministre jurassien Pierre Kohler est le seul qui a procédé à une telle distribution pour les professionnels dans le Jura: «Mes 100 000 masques ont trouvé preneur en 24 heures. Je ne cesse de recevoir des appels. J'estime que la Confédération et les cantons devraient offrir à chacun en Suisse une boîte de 50 masques.»

Comme les pastilles d'iode

Dans certains pays, comme en Autriche voisine, les masques sont gratuits: «On distribue bien des pastilles d'iode dans les régions qui ont un risque en cas de catastrophe nucléaire, observe Pierre Kohler, ici ce devrait être le même principe. Avec le masque, c'est la politique du risque zéro. L'Allemagne et la France ont décidé que son port serait obligatoire dans les transports publics, le Conseil fédéral va y venir. On va verser des miliards à une grande entreprise comme Swiss et on n'est pas capable d'avoir 300 millions pour distribuer des masques, on voit où sont les priorités.»

