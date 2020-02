Les pêcheurs professionnels romands lancent une campagne pour valoriser des espèces peu connues. Ils ont publié sur Internet des recettes basées sur trois produits locaux peu fréquents dans les assiettes: la tanche, le gardon et l'écrevisse.

Cette démarche a été initiée par l'Association des pêcheurs professionnels romands (ASRPP) et la Fondation de La Maison de la rivière, en collaboration avec l'Ecole hôtelière de Lausanne. La campagne s'adresse aussi bien aux cuisiniers professionnels qu'aux gourmets amateurs.

Les partenaires du projet citent dans un communiqué l'exemple de la féra et du brochet, longtemps «méprisés des gastronomes» avant de devenir des incontournables grâce à un travail de promotion. Les pêcheurs souhaitent désormais reproduire cette évolution avec de nouveaux produits.

19 recettes

Dix-neuf recettes sont désormais disponibles gratuitement sur les sites internet de l'ASRPP et de la Maison de la rivière: gravlax de gardons et betterave, terrine de tanche aux petits pois ou encore risotto écrevisse-citron. Ces recettes ont été testées et approuvées lors d'un concours culinaire réalisé au printemps 2019.

Outre la diversité gustative, l'ASRPP explique qu'il est bon pour l'environnement de diversifier la pêche en diminuant la pression sur les espèces les plus demandées par le marché. L'association qui regroupe plus de 80 pêcheurs romands cite l'exemple du lac Léman: sur la trentaine d'espèces de poissons présentes, elles ne sont que cinq à être principalement commercialisées (truite, omble, perche, féra et brochet). (ats/nxp)