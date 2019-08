Quatre cloches qui sonnent les heures, les demies et les quarts, mais plus encore: à Vicques (JU), le carillon de l'église paroissial Notre-Dame-du-Rosaire résonne aussi quand il s'agit de célébrer l'angélus à 6 heures, à midi, à 20 heures...

La particularité du clocher de Vicques, c'est d'être ouvert, comme celui de Bonfol, avec des jougs fixés à une structure en béton. Une seule cloche peut sonner jusqu'à 90 fois par volée. La palme est dominicale, avec deux volées avant la messe, à 9 h pendant quatre minutes, à 10 h pendant huit minutes.

Mariages et les enterrements

Il y a aussi les baptêmes, les mariages et les enterrements... Pour certains villageois, c'en est trop. Dans un courrier adressé au maire Michel Brahier, dix citoyens lui demandent de mettre la sourdine. Dans le Val Terbi, au pied de la Terre Sainte, aucun opposant ne s'est exprimé à visage découvert dans «Le Quotidien Jurassien».

Les «nuisances sonores» dénoncées ont été entendues. Elles ont débouché sur une rencontre avec le Conseil de paroisse. Un acousticien a procédé à des mesures qui n'ont pas révélées des décibels hors des clous.

Le 11 septembre

En l'absence d'une réglementation et de directives ecclésiales, les paroissiens convoqués le 11 septembre prochain devront trancher, lors d'une assemble extraordinaire.

Président de la paroisse de Vicques, Fidèle Friche a imaginé un capiton de cuir sur les battants. Problème: il faudrait les changer tous les quatre mois, moyennant 800 francs pour la location d'une nacelle.

«Les cloches vont sonner et on ne va plus les entendre?», s'interroge un villageois né en 1949, neuf ans avant l'inauguration de l'église.

Au cou des opposants

«C'est au cou des opposants qu'il faudrait mettre des cloches!», reprend ce villageois qui dit apprécier les carillons rythmant les heures. «Je ne suis pas pratiquant, mais je vais aux enterrements», précise-t-il.

«Laissons ce village vivre!», plaide une commerçante qui pourrait, dit-elle, «habiter sous les cloches».

Contrairement à d'autres communes divisées par le même débat, Vicques n'est pourtant pas un village rural investi par des citadins qui ne supportent pas le bruit de la campagne.