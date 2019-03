Le site 7sur7 raconte que le créateur américain Joel Alvarez veut imposer pour cet été ses créations «totalement indécentes». Il s’agit de jeter son maillot de bain à la poubelle. Et de le remplacer par du ruban adhésif. Ça s’appelle le Black Tape Project: on achète des rubans de différents coloris, on déroule, on découpe, et on colle artistiquement sur les parties du corps qu’on souhaite cacher. C’est super: à la fin, lorsque l’adepte se déshabille, elle a en cadeau bonus une épilation gratuite… Renaud Michiels

Welcome (always) in Switzerland

Le Conseil fédéral a décidé ce vendredi que, même une fois le Brexit (enfin) consommé, les citoyens britanniques n'auront toujours pas besoin de visa pour venir en Suisse. Outre la volonté de préservation du tissu économique de nos stations de ski, c'est dingue cette manie qu'a la Suisse de se montrer si prévenante envers ceux qui ne sont pas dans l'UE. On se demande bien pourquoi. Michel Pralong

Des hauts et des bas

«Le Nouvelliste» a annoncé qu'il unissait ses forces avec le «Walliser Bote». Ceci dans l'optique de rapprocher les deux parties linguistiques du Valais, qui ont tendance à s'éloigner. Dans un premier temps, il ne s'agira que d'avoir une rubrique commune deux fois par mois. On est donc encore loin d'une fusion. Dommage: le «NouvelBote», ça claque comme titre. Surtout des talons. (MP)

Trois roues pour le 3e âge

Photo: Genèveroule

L'ATE et l'association Genèveroule ont inauguré jeudi un triporteur permettant de promener les personnes âgées. Les EMS peuvent demander de le tester gratuitement, sinon on peut le louer. On comprend qu'une telle initiative soit prise à Genève et pas à Lausanne, car même avec une assistance électrique, essayez seulement de transporter deux papys d'Ouchy à Sauvabelin. Il paraît que certaines seniors genevoises auraient été très intéressées par cette action, ayant cru qu'il s'agissait d'un «tripoteur». (MP)

Les parents trinquent à la santé des jeunes

Tout le monde est d'accord au National: les jeunes adultes ne doivent pas tomber dans la spirale de l'endettement à cause de leurs primes maladie impayées, donc obligation à leurs parents de payer pour eux. On comprend bien ce souci d'éviter l'endettement, mais pourquoi personne n'a songé à attaquer le problème par l'autre bout? Pourquoi ne pas lutter contre les hausses délirantes de primes imposées aux jeunes adultes? Quand elles sont intervenues, on ne s'est guère soucié de savoir si cela allait endetter les jeunes, car il était déjà évident que les parents allaient casquer à leur place. Mais des fois que certains, indignes, laissent leur progéniture se débrouiller, faudrait faire une loi pour les y obliger. C'est en bonne voie, merci le National! En les faisant payer pour leurs grands ados, ce sont les parents qu'il va se mettre à dos: un comble! (MP)

E-vote? E-non

Le Conseil d'État vaudois n'est pas, mais alors pas du tout, convaincu par l'avant-projet de loi du Conseil fédéral pour instaurer le vote électronique. Manque d'infos, de sécurité, danger à confier le système à des privés ou, pire, à des privés à l'étranger. Bref, un projet qui file des boutons au canton de Vaud qui va tout faire pour le court-circuiter. (MP)

(Le Matin)