La renommée des bières belges attire des dizaines de milliers d’amateurs de mousse du monde entier dans le Plat Pays chaque année. Rançon de ce succès: le nombre colossal de vols des verres originaux dans lesquels on peut déguster ces breuvages houblonnés. Car certaines marques ont créé des designs ou logos très prisés. Trop, au goût de certains patrons de bars qui subissent depuis des années une perte importante, car la plupart de ces objets ont un coût.

Un outil marketing

Dans The Guardian, le patron d’un café à Bruges estime à 4000 le nombre de verres chapardés chaque année dans son établissement. Le journal britannique décrit la parade trouvée ici: des petits antivols scellés au pied de chaque récipient. Mais cela a aussi un prix! D’autres gérants, notamment à Bruxelles, recourent à une consigne financière. Et c’est à Gand que l’on découvre le système le plus insolite pour décourager les vols. Au bar Dulle Griet, les clients qui commandent la bière maison servie dans un superbe grand verre doivent laisser en dépôt une de leurs chaussures. Elle est placée dans un panier suspendu jusqu’à la restitution de l’objet collector.

«C’est une vraie histoire belge!» s’esclaffe Laurent Terlinchamp, en apprenant cela. Président de la Société des cafetiers et restaurants genevois, il dit ne pas avoir connaissance d’un tel phénomène de vols au bout du lac Léman. «C’est davantage dans la culture belge et germanique d’avoir des verres différents selon la bière.» Du côté du Bruxelles Café, à Lausanne, où 75 bières belges sont proposées, le gérant confirme subir des vols, notamment pour la Delirium (avec ses éléphants roses), la Chouffe et la Cuvée des Trolls. Mais les fournisseurs se montrent conciliants, grâce au bon débit de vente.

Quant aux Brasseurs, ils ferment les yeux sur ces vols. «Notre enseigne figure sur chacun de nos verres, alors on les considère comme des outils marketing qui nous rendent visibles», explique Didier Guersing, un des directeurs romands. (Le Matin)