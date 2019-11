Une double exposition itinérante dont le sort est menacé par la démolition d'un entrepôt? Il n'en faut pas davantage pour remuer la conscience de Roger Favre, écrivain neuchâtelois à l'esprit libertaire aussi vif à 77 ans qu'à l'âge de 7 ans. Ce contestataire a résumé son courroux dans un courrier intitulé: «La Commune Val-de -Travers s'apprête à mettre à la casse deux expositions itinérantes d'un coût global de 190 000 francs».

L'une en français, l'autre en allemand, ces deux expositions composées de livres géants célèbrent le centenaire de la naissance du philosophe Denis de Rougemont (1906-1985), né à Couvet et mort à Genève, partisan d'un fédéralisme intégral.

Micheline Calmy-Rey

Ce qui fâche Roger Favre, c'est que la commune de Val-de-Travers n'a pas tenu la promesse faite en 2010 de présenter et de valoriser cette double exposition inaugurée le 6 septembre 2006 à Neuchâtel sous I'égide de la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey.

«Il y a eu tromperie et d'une certaine façon abus de confiance», assène Roger Favre, en précisant que la situation financière de l'association donatrice «Penser avec les mains» ne permet pas d'engager les frais d'un appel à la justice.

Rechercher les expos

«Ayant violé tous ses engagements, Val-de-Travers somme les donateurs de venir rechercher les deux expos qu¡ sont pourtant devenues sa propriété», accuse Roger Favre en osant le terme «muflerie».

La tournée de l'exposition «L'Avenir est notre affaire» est passée par la maison du Brésil de Paris à la Bibliothèque nationale de Strasbourg. Mais Roger Favre la juge intemporelle et veut la voir revivre de façon permanente: «Ces livres géants de 2,5 mètres sont un formidable instrument pédagogique».

Vin doux andalou

Au quatrième étage d'un vieil et bel immeuble chaux-de-fonnier, Roger Favre ne sert pas une absinthe du Val-de-Travers, mais un vin doux andalou dans un seul verre, destiné à son invité.

Ce matin-là, à la table de sa cuisine, il rédigeait un aide-mémoire pour une affaire «tellement complexe» en rapport avec un entrepôt de Buttes voué à la démolition, entrepôt qu'il appelle «dépotoir» car les caisses contenant l'exposition itinérante y sommeillent depuis une décennie.

À la salle à manger, les classeurs alignés dans les étagères et les photocopies fixées sur les portes indiquent l'orientation de la conversation, à la croisée de la philosophie, de la politique et de l'économie.

Commission disciplinaire

Roger Favre est un libre-penseur qui s'est frotté à l'ancien conseiller fédéral Didier Burkhalter en 1998, du temps où le politicien libéral-radical était Conseiller communal à Neuchâtel et où l'écrivain était engagé comme jardinier au Service des parcs et promenades.

Il était question de cracher sur les tombes, de graines d'acacia plantées dans le crâne des défunts dans un rite africain, cette dernière histoire racontée à deux dames au cimetière ayant mené l'écrivain-jardinier devant une commission disciplinaire dont il a mémorisé jusqu'à aujourd'hui la composition exacte.

Lauréat du Prix Schiller, du Prix des bibliothécaire romands, du Prix Alpha de la commission nationale pour l'Unesco, Roger Favre a des idées sur le rythme et la parole qu'il partage avec son frère Pierre Favre (82 ans), percussionniste de génie.

Sept ans, vraiment?

Roger Favre avait sept ans quand il a découvert Denis de Rougement. À sept ans, vraiment? «Le compte-rendu de la première bombe atomique russe a été un choc en 1949. Je comprends le traumatisme ressenti par Greta Thunberg: moi aussi, en comprenant les enjeux, j'ai été pris de panique!», rapporte l'écrivain pamphlétaire.

Dans le train

«Pourquoi les femmes ne font-elles pas la grève de la procréation?», fait mine de s'étonner Roger Favre. L'écrivain volubile prend des chemins de traverse. Il le sait: «Si je vous ennuie, vous hurlez!», suggère-t-il.

Son discours, l'écrivain bavard le tient aussi dans le train. À l'entendre, les passagers sont «vivement intéressés». Allez savoir pourquoi, surtout les filles: «On s'échange nos adresses, on travaille en réseau, comme dans la Résistance», glisse cet ennemi du néo-libéralisme.

D'une éditrice, il dit qu'elle est «d'ascendance darbyste, assez conformiste». Quand il écrit un livre, Roger Favre évite d'en faire un traité de sociologie: «C'est chiant», dit-il.. Lui préfère une farce et ça donne en 2002 «Schmalz entre Poutche et Garofalo», un récit sur «le langage et sa corruption au service des puissants».

Défier l'Etat

À table, le pamphlétaire parle depuis une heure, n'a toujours rien bu quand il évoque l'abrogation en 2004 de la loi interdisant l'absinthe. Il regrette l'interdit: «On pouvait défier l'Etat, on état libre», estime-t-il.

L'écrivain le plus libertaire fait comme Denis de Rougement: il ne confond pas rigueur de l'esprit et manque d'imagination. Après deux heures de dissertation, Roger Favre s'aperçoit que le verre de vin doux est vide. «Je termine, je ne veux pas vous asphyxier», promet-il à celui qui a assez bu.

S'il termine bel et bien son discours, il reprend celui d'un autre. «Nous dansons tous au son d'une musique mystérieuse, jouée de loin par un joueur de flûte invisible», récite-t-il. Avec celui de Denis de Rougemont, l'esprit d'Albert Einstein vit dans son appartement du 4e étage.

Vincent Donzé