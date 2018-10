Vous pensiez qu'un bonnet n'était bon qu'à protéger le sommet du crâne et les oreilles. Et bien non, on peut aussi avoir un bonnet de nez. En anglais on dit un «nose warmer», un chauffe-nez. La société The Nose Warmer Company, basée en Angleterre, a lancé une ligne de bonnets de nez de tous les styles, en feutrine, en laine ou même en fausse fourrure et de toutes les couleurs. Côté prix, cet accessoire est vendu pour une dizaine d'euros.

Et pour ceux qui veulent le fabriquer, il n’y a rien de plus simple. Si vous êtes une pro du tricot, découpez un patron de la forme de votre nez, tricotez, et ajoutez deux cordelettes de chaque côté à placer derrière les oreilles pour que le bonnet tienne. Après, il faut essayer de vivre avec. Mais sur les pistes de ski, cela ne devrait pas poser trop de problème. Et quand on s'arrête, on a le nez tout sec. (Le Matin)