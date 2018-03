Cela fait 300 ans que la maison de Walter Egloff se trouve à la Churerstrasse à Altstätten (SG). Mais l'habitation, dans laquelle vit le retraité avec sa femme pose problème aux autorités depuis un certain temps. Selon «FM1 Today», elles veulent faire démolir le bâtiment. Le couple est scandalisé: «Mes parents habitaient déjà ici», s'emporte Egloff, interrogé par «Blick». «Le Canton ne peut quand même pas m'enlever ma maison comme ça!»

Remplacer la demeure par une version plus petite

Des recherches de «FM1 Today» montrent que c'est le passage clouté, situé juste derrière l'habitation, qui est à la base du problème. Selon les autorités, la maison empêche les automobilistes de voir les piéton à temps. Jusqu'à présent, aucun accident n'a été signalé à cet endroit. Mais les autorités ne veulent pas attendre qu'un malheur se produise pour agir...d'autant plus que le passage clouté se trouve sur le chemin de l'école, que les enfants de la localité empruntent tous les jours. Racheter l'habitation, la démolir et la remplacer par une construction plus petite et étroite est la seule solution à long terme, écrit le conseil municipal.

Mais Walter Egloff n'est pas de cet avis. Le septuagénaire ne comprend pas pourquoi les autorités ne veulent pas installer un feu de signalisation. Or, selon le Canton, cela n'est pas possible, justement à cause du manque de visibilité. Et simplement déplacer le passage ne semble pas une option, en raison de la configuration de la route à cet endroit-là.

Zone 30 provisoire

Malgré tout, Walter Egloff ne compte pas se laisser faire. Il a déjà rejeté deux offres de rachat du Canton. «Si on ne m'offre pas un 4,5 pièces en échange, je ne bougerai pas d'ici!» En attendant de trouver une solution, un zone 30 provisoire est censée éviter qu'un drame ne se produise. (Le Matin)