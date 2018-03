Aldi Suisse rappelle la mini-friteuse «Ambiano», qui présente un risque d'incendie. Le prix d'achat sera remboursé aux clients concernés, ont annoncé jeudi le discounter et l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI).

Dans certains cas, il est possible que la mini-friteuse présente une défaillance électrique et l'appareil pourrait prendre feu. Les clients qui l'auraient achetée sont priés de ne plus l'utiliser et de la rapporter. Elle a été vendue dans toutes les filiales d'Aldi Suisse. (ats/nxp)