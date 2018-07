À l’aube des départs en vacances, Yves Gerber rappelle la règle de base: «Toutes les routes bidirectionnelles sans séparateur central sont désormais limitées à 80 km/h». Celles avec un séparateur restent à 90, tout comme celles à quatre voies. Petite subtilité concernant les routes à trois voies, deux voies dans un sens, une dans l’autre: la vitesse est limitée à 90 km/h dans le sens comportant deux voies, et à 80 km/h dans l’autre. Le porte-parole du TCS invite également les automobilistes helvétiques qui se rendraient en France lors de leurs prochaines vacances à se montrer prudents. «Il ne faut pas se fier aux panneaux parce qu’il n’est pas certains qu’ils aient eu le temps de tous les changer», souligne-t-il. En effet, ce sont 900 000 kilomètres de routes secondaires, et non 400 000 comme annoncé dans un premier temps, qui sont concernés par cette mesure.

Cela ressemble fort à un baroud d’honneur. Alors que la France applique depuis hier la limite à 80 km/h – au lieu de 90 – sur les routes secondaires, les manifestations se sont multipliées ce week-end. Opérations escargot, pneus brûlés, les motards mènent la fronde et promettent de ne pas s’arrêter là.

Peu de différence

«Vu de Suisse tout cela semble un peu ridicule. Chez nous, on roule à 80 sur les routes secondaires et cela se passe très bien», observe le conseiller national (PS/VD) Samuel Bendahan. Membre du comité central de l’Association Transports et Environnement (ATE), l’élu reconnaît tout de même l’aspect émotionnel d’une telle mesure.

«Dans sa voiture, on a un sentiment de liberté. Je comprends que certains aient le sentiment d’être restreints. Mais, en réalité, rouler 10 km/h moins vite fait très peu de différence sur le temps de trajet», assure-t-il.

À l’inverse, Samuel Bendahan souligne les nombreux bienfaits de cette diminution de la vitesse en termes de respect de l’environnement et de sécurité routière. «Depuis trente ans que la Confédération a réduit la limitation de 100 à 80 km/h, le nombre de morts sur la route a baissé de 90%. Mais plusieurs éléments entrent en compte, notamment l’amélioration des véhicules, des infrastructures et de la législation. Il est donc difficile d’isoler un facteur en particulier», pointe Yves Gerber.

Tout en saluant la situation actuelle en Suisse, le porte-parole du TCS invite à ne pas donner de leçons à nos voisins français. «Ici aussi, nous avons eu des débats virulents au moment de modifier la limitation. Il y a même eu un référendum et le peuple a dû s’exprimer», rappelle-t-il. Un outil démocratique dont les Français ne bénéficient pas.

Du côté de l’Automobile Club Suisse, René Desbaillets comprend la colère hexagonale et regrette la volonté politique de vouloir réduire la vitesse, en Suisse également. «Sinon, on peut rouler à 60 km/h partout. J’aime conduire mais pas perdre des heures sur la route. À un moment donné, le temps, c’est de l’argent», affirme-t-il. René Desbaillets invite également à prendre en compte le progrès technologique des véhicules et des infrastructures. «Aujourd’hui, à 80 km/h vous êtes à l’arrêt. Et plus on abaisse les limitations, moins les chauffeurs sont attentifs à la route.» (Le Matin)