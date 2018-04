Les ramoneurs désignés par l’Assurance immobilière du canton de Berne (AIB) exercent actuellement leur activité dans les zones qui leur sont attribuées, à des prix fixés par la loi. Ils nettoient les installations de chauffage et contrôlent périodiquement les dispositifs anti-incendie.

Mais le métier change avec l’évolution technique: les systèmes sans combustion tels que les installations solaires et les pompes à chaleur sont de plus en plus utilisés, sans parler du chauffage à distance qu alimente des quartiers entiers.

L’Association bernoise des maîtres-ramoneurs a demandé l’abrogation du monopole en 2015 et trois ans plus tard, le gouvernement met en consultation un projet détaillé dans «Le Journal du Jura». Le projet prévoit de remplacer les zones préalablement attribuées par des concessions sans tarif fixe.

Liberté de choix

Avec la libéralisation proposée, le champ d’activité des ramoneurs serait étendu à l’ensemble du canton. Les concessions seraient octroyées uniquement aux titulaires d’une maîtrise fédérale et les propriétaires seraient libres de choisir leur ramoneur, y compris dans un autre canton ou un autre pays, sous réserve d’une réciprocité d’accès au marché.

Les experts consultés n’excluent pas une hausse des prix en cas de libéralisation. Les représentants des propriétaires fonciers et les autres acteurs acceptent ce risque afin de ne pas compromettre la viabilité du métier de ramoneur, selon le JdJ.