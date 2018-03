La cavale de l’individu suspecté d’avoir mortellement blessé un homme vendredi soir sur un quai de la gare de Martigny s’est achevée. Vingt-quatre heures après les faits, ce jeune homme né en 1999 a été appréhendé par la police, qui avait déployé un important dispositif et diffusé son portrait afin de solliciter l’aide de la population pour le retrouver.

Coups de téléphone

«Nous avons reçu plusieurs appels suite à cet avis», confirme Stève Léger, porte-parole de la police cantonale valaisanne. Qui refuse toutefois de dire si c’est grâce à l’un d’eux que les forces de l’ordre ont pu mettre la main sur le fugitif.

On ne saura pas non plus dans quelles circonstances ni où s’est déroulée l’arrestation, ni si l’homme a opposé une résistance. Avait-il d’ailleurs toujours sur lui l’arme blanche qu’il aurait utilisée vendredi? Pas de commentaire, si ce n’est que la situation a semblé suffisamment critique pour justifier dès samedi un avis de recherche avec photo. «Il est rare que nous diffusions la photo d’une personne recherchée, mais, à affaire spéciale, mesure spéciale», dit Stève Léger.

Tout a commencé vendredi, vers 19 heures, sur un quai de la gare. Suite à une altercation, un homme gît au sol, visiblement poignardé. Rapidement transporté à l’Hôpital de Sion, cet Africain né en 1995 succombe à ses blessures.

L’individu suspecté d’être à l’origine du coup fatal avait, lui, disparu avant l’arrivée des forces de l’ordre. Des hommes de la police des transports, de la municipale et de la cantonale bouclent les lieux du crime et se lancent à la recherche du fugitif. Vers 20 heures, des policiers se dirigent vers la place centrale et, armés, font notamment irruption dans un restaurant thaïlandais. Sans succès.

Ce n’est donc que le lendemain matin qu’un avis de recherche est diffusé et qu’une partie de la population apprend qu’un individu se cache dans la ville. «Plusieurs personnes inquiètes nous ont contactés, demandant si elles osaient sortir de chez elles, rapporte Stève Léger. Il y a eu des craintes, mais nous pouvons le dire maintenant, personne n’a été en danger.» Tout s’est terminé hier matin lorsque la police a annoncé l’arrestation du suspect la veille.

Celui-ci est Capverdien, nous confirme Jorge Lopes, président de l’Association Cap-Vert du Valais. «Je ne le connais pas, mais ses parents, oui, ce sont des gens bien.» Et cette affaire le désole. «Nous avons fondé l’association suite à un meurtre commis en 2010 à Martigny par un Capverdien, afin de changer l’image qu’on pouvait se faire de nous. Et voilà que tout le travail que l’on a fait est balayé d’un seul coup.»

L’agresseur a été placé en détention préventive sur les ordres du ministère public et auditionné. (Le Matin)