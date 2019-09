Un InterRegio a quitté lundi la gare de Genève à 9 h 30. Une quinzaine de minutes plus tard, il était à Nyon. Puis, à peine le train reparti, un joli petit chat tigré est apparu dans un wagon. «Je pendule tous les jours pour mon travail, et c’est sûr, on ne s’attend pas à croiser un chat…», nous raconte un homme présent dans le train.

Ce jeune Vaudois a réussi à attraper le matou puis il a demandé aux voyageurs s’il leur appartenait. Mais il a fait chou blanc. «La contrôleuse est alors arrivée. Je lui ai expliqué la situation et elle a décidé de faire une annonce dans tout le train. Mais personne ne s’est manifesté», explique-t-il.

Pas de puce pour l'identifier

Le chat en vadrouille était en tout cas bien tombé. Le Vaudois qui l’a attrapé l’a pris sous le bras et mené chez un vétérinaire. Qui a constaté que la boule de poils était une jeune chatte, mais malheureusement non pucée: impossible de l’identifier. Puis le jeune homme l’a ramenée chez lui et a signalé sa trouvaille sur les plateformes pour animaux disparus ou trouvés – Pet Alert Vaud et Genève, notamment. Mais pour l’instant, rien: personne n’a réclamé la minette.

Mais comment diable ce chat a-t-il pu se retrouver en balade dans un wagon CFF en circulation? Son «sauveur» estime qu’il existe trois principales hypothèses. Quelqu’un l’a abandonné dans le train et a filé. La chatte a grimpé toute seule dans le train à Nyon. «Ou, comme c’était un vieux train, avec les fenêtres qui peuvent s’ouvrir, peut-être s’est-elle glissée à l’intérieur avant le départ, dans un hangar», note-t-il.

Propre et câline

En tout cas ce chat n’errait pas seul dans la nature depuis des lustres. «Elle était propre, fine mais pas maigre. Et elle est câline et a immédiatement utilisé la caisse: elle a l’habitude des hommes», remarque-t-il.

Quel que soit son passé et même si ses propriétaires restent introuvables, l’avenir de la vadrouilleuse ne suscite en tout cas aujourd’hui pas d’inquiétude. «J’ai déjà trois chats, commente le Vaudois. Mais des amis sont prêts à l’adopter si personne ne se manifeste pour la récupérer.»

En attendant, la mystérieuse apparition a entraîné quelques commentaires amusés sur Facebook. «Elle voulait prendre des vacances», note une internaute. «Elle avait pris son billet?» s’interroge un autre...

Si la chatte est à vous ou si vous savez à qui elle appartient, c’est par là.