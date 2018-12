On l'appellera Michel, 58 ans. Employé dans la représentation, il se voit licencier du jour au lendemain, mais son patron lui propose le même jour un nouveau contrat avec un salaire diminué de 30%: «Je ne pouvais pas accepter une telle baisse de mon revenu, note-t-il, d'autant plus que l'ambiance au travail n'était pas bonne. J'ai mis trois minutes pour décider et j'ai refusé cette offre qui n'était rien moins que du dumping.»

Michel n'a pas le choix dès lors de s'inscrire au chômage - cela se passe en Valais - et là c'est la douche froide. Il ne connaît pas dans le détail la loi ad hoc. Après l'analyse de sa situation, une personne de la caisse décide qu'il est en faute: «Elle me sanctionne de 25 jours de pénalités. Sur le moment, je peux vous dire que c'est difficile à avaler. On m'accuse d'être fautif, mais fautif de quoi? D'avoir refusé une baisse de salaires de 30% imposée par l'employeur? Avec de telles pratiques, le chômage ne fait rien d'autres que d'encourager le dumping salarial.»

Il écrit aux élus

Il conteste formellement cette décision, mais l'avocat qui travaille pour son assurance juridique lui déconseille de persister dans une voie qui semble sans issue. En septembre dernier, Michel a envoyé des mails à 200 parlementaires à Berne pour dénoncer la façon dont il a été sanctionné: «Seulement deux m'ont répondu à ce jour», doit-il constater un peu amer.

Le premier, c'est le conseiller national Roger Golay (MCG/GE), qui a déposé une question lundi à l'adresse du Département de l'économie. La réponse est strictement mathématique: «Dans la mesure où une indemnité journalière correspondant à 70 % du gain assuré, qui est transitoire et jugée convenable par le législateur, un salaire équivalent à 70 % du gain assuré est également convenable. En vertu de l'obligation de diminuer le dommage de l'assurance, l'emploi doit toujours être préféré.»

Une sanction à 5500 francs!

Michel se retrouve donc deux fois frappé. Une fois par son employeur qui veut baisser drastiquement son salaire et une seconde fois par le chômage qui lui reproche d'avoir refusé. Les conséquences ne sont pas insignifiantes. Avec le délai de carence de 10 jours qui s'ajoutent au 25 jours de pénalités, il se retrouve presque deux mois sans revenus. Alors qu'il gagnait 6600 francs par mois, la sanction représente à elle seule un trou d'environ 5500 francs: «C'est comme une amende, sauf qu'ici on n'a pas droit au sursis. A la fin du deuxième mois, j'ai touché 1680 francs. Lorsqu'on a un loyer à payer, l'assurance-maladie et autres dépenses mensuelles, comment peut-on s'en sortir? On entre dans un cercle infernal de ne plus pouvoir effectuer les paiements courants et se retrouver rapidement dans la précarité.»

«Des gens se sentent humiliés»

Pour Roger Golay, il y a là un véritable problème: «Une fois au chômage, beaucoup de gens se retrouvent avec des retards dans le paiement de leurs factures. Il faut remettre en question cette règle de 30 % de moins qui qualifie un travail convenable». Le deuxième parlementaire à avoir répondu à Michel est Mathias Reynard (PS/VS). Il constate que la malaise est grandissant: «J'ai de plus en plus de retour de personnes au chômage, qui me font penser que c'est de moins en moins une assurance qui est là pour aider les gens, mais pour les contrôler et les pénaliser. Il y a des gens qui se sentent humiliés. Avec ces 30 % de moins, on a l'impression qu'on enfonce la tête des gens sous l'eau...»

Direction l'aide sociale

Dans sa réponse de lundi, le Département de l'économie ajoute froidement: «En cas de situation précaire, l'aide sociale cantonale peut être appelé à intervenir.» Cette réponse fait bondir Michel: «Déjà que ce n'est pas facile psychologiquement d'être au chômage, imaginez ce que cela veut dire d'être à l'aide sociale. On ne fait que reporter le problème ailleurs et l'aide sociale cela signifie souvent couler une personne pour le reste de sa vie.»

Pour l'instant, sur les deux cents courriers envoyés, Michel tient une statistique sur ceux qui ont accusé réception, ceux qui l'ont lu et ceux qui ont effacé le message sans même l'avoir lu. Il attend encore quelque temps avant de faire le décompte, sans trop se faire d'illusions sur l'intérêt de gens qui «n'ont probablement jamais vécu la situation du chômage.» (Le Matin)