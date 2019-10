Une nouvelle Swatch est décorée de dessins de vagins, de pénis, de croquis de paires de seins, de fesses et d’anus, sans oublier des nuées de spermatozoïdes. Cette œuvre pour le moins originale est proposée depuis une dizaine de jours mais commence à engendrer le buzz en Grande-Bretagne. Elle a d’abord été repérée par une maman sur le forum Mumsnet. Puis par des tabloïds comme le «Sun» ou le «Daily Mail».

Le message original a été publié sur le forum parental britannique avec le titre: «Est-ce que vous porteriez ça?» L’auteure y explique que sa fille, «heureusement adulte», est tombée sur la montre coquine en se baladant sur le site du géant suisse de l’horlogerie.

«Etrange» ou «plutôt drôle»?

Résultat? Les commentaires sont assez partagés. «C’est le truc le plus étrange que j’ai jamais vu», a réagi un contributeur. «C’est de la m…», tranche un autre. «Personne ne s’inquiète que les enfants puissent la voir?» s’interroge un troisième, visiblement inquiet.

Mais d’autres trouvent cette montre «plutôt drôle», «fabuleuse» ou estiment que même si on parle de représentations des parties génitales, comme elles sont dessinées – de manière d’ailleurs assez enfantine – elles n’ont pas de caractère offensant.

Une collaboration avec l'ECAL

Pour être complet, à en croire les commentaires laissés, la majorité des lecteurs du «Daily Mail» ne se sont pas montrés choqués. Certains glissent surtout qu’avec ce modèle en dessous de la ceinture, Swatch a réussi un joli petit coup marketing.

Était-ce le but? Cette création est en fait l’une des cinq proposées suite à une collaboration avec l’ECAL, l’Ecole cantonale d’art de Lausanne. Cinq designs concoctés par des étudiants ont été retenus, dont celui qui fait aujourd’hui parler, imaginé et réalisé par la Lausannoise Laetitia Khiara.

Des «esquisses coquines»

Sa création est présentée comme «des esquisses coquines, pleines d’humour et de légèreté, dessinées à la main et représentant les parties intimes de l’homme et de la femme.» Son titre? «Fête du slip»…

Autre originalité, les montres font partie de la ligne personnalisable Swatch X You. Celui qui en souhaite un modèle le «pose» virtuellement où il veut sur le dessin original, choisissant ainsi quelle partie sera imprimée.

Voici le dessin intitulé «Fête du slip» dans son entier.

Et une des innombrables montres qu’on peut en tirer.

Du côté de Swatch on suit manifestement les remous créés par sa «Fête du slip» et on nous précise que «plusieurs sources ont déjà parlé positivement ou négativement du travail de Laetitia Khiara, une jeune artiste en devenir». Et de préciser qu’«à l’instar des autres designs Swatch X You, le motif «Fête du slip» se vend très bien.»

La marque indique encore que «l’art a toujours été un pilier de l’ADN de Swatch dont nous sommes fiers». Et que les artistes sélectionnés «élargissent les horizons et incarnent la provocation positive qui fait la renommée de Swatch».

Précisons que si vous souhaitez arborer de la «provocation positive» au poignet, c’est à découvrir par ici. Et ce sera 125 francs.

Renaud Michiels