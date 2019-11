L’annonce du retrait de Christian Levrat de la présidence du PS suisse a suscité passablement de réactions dans son camp surtout, assez peu chez ses adversaires. Un rassembleur, un fin stratège, un type brillant «qui lit un livre par jour», bon chef, habile à la manœuvre... Christian Levrat n'a pas dit son dernier mot et restera un élu «alpha» à Berne, même sans être président du parti.

«La chasse aux enseignants»

A l'UDC, on devrait se réjouir de son départ. Le Fribourgeois a commencé sa carrière de président au moment de l'éviction de Christoph Blocher en 2007. Par la suite, il s'est positionné comme la bête noire de la «bête immonde»... En 2014, il a lancé son attaque la plus virulente contre l’UDC et ses dérives «fascistoïdes». Seul le Fribourgeois avait les épaules assez solides pour s'aventurer sur une pente aussi dangereuse et justifier son néologisme par «la chasse aux enseignants de gauche, l'annonce de l'abolition effective du droit d'asile et les attaques contre le droit international», qu'il attribuait à l'UDC.

Ignominie historique

Il s’en est suivi une belle polémique, où même ses supporters ont trouvé qu’il avait cédé à la surenchère verbale. Oskar Freysinger s'en était mêlé: «Depuis 1945, le principe consistant à traiter les partis bourgeois de «fachos» permet aux socialistes de se décharger sur les autres de leur propre ignominie historique». Dominique Baetig, ancien conseiller national, lui reprochait d’avoir fait référence «au théâtre guignol de l’antifascisme». D'autres ont persiflé, voyant Levrat atteint d'«une myopie analytique qui revient à commettre une erreur politique».

Des points communs...

Même Martine Brunschwig Graf, la présidente de la Commission fédérale contre le racisme, avait estimé qu'il était allé «trop loin». Mais d'autres y ont trouvé des similitudes avec le passé: le culte du chef, la recherche de boucs émissaires, les théories du complot, la dénonciation des traîtres, la chasse aux profiteurs, la xénophobie, l'histoire mythifiée et les discours contre les élites culturelles et médiatiques...

Contre la majorité UDC-PLR

L'Histoire ne repasse pas les plats, mais cette expression est restée. L'année suivante, en 2015, l'attaque de Christian Levrat n'a pas empêché le peuple suisse de porter l'UDC à son plus haut niveau. Mais le temps passe vite en politique. A fin de la dernière législature, c'est le président du PS qui a lancé la campagne 2019 en se donnant l'objectif de supprimer la majorité des 101 PLR-UDC au Conseil national. Même si les socialistes ont perdu des plumes dans l'opération, le nouveau Parlement est totalement changé avec un nombre impressionnant d'écologistes. Et parmi eux de nouvelles formes à apprivoiser, comme les «véganoïdes» alémaniques...

Eric Felley