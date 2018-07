Mike est inconsolable. «Blick» a rencontré le quadragénaire sur son balcon à Trimbach (SO). «Ça s'est passé ici», explique-t-il en pleurant. «Ma copine est tombée dans le vide. Elle est morte à l'hôpital.» Pour l'instant, personne ne sait pourquoi Anika, âgée de 31 ans, est tombée du balcon situé au 4e étage de l'immeuble locatif.

Mike est convaincu qu'il s'agit d'un tragique accident. Selon lui, sa copine passait beaucoup de temps chez lui depuis octobre dernier. Elle était mère de trois enfants. Le quadragénaire ne pense pas que sa petite amie se soit suicidée. «Tout ce qu'elle m'a dit ce soir-là c'est qu'elle allait peindre. Elle sortait souvent sur le balcon pour peindre.»

Enquête en cours

Au moment des faits, le Soleurois était déjà au lit: «Je me suis endormi un peu après minuit. Je me suis réveillé vers 1h30 parce que mon chien aboyait. Il y avait du bruit dans la cage d'escaliers. Peu après, le police a sonné à ma porte. Elle m'a menotté et m'a emmené au poste. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Ce n'est que plusieurs heures plus tard qu'on m'a mis au courant.»

Après avoir passé plusieurs heures au poste, Mike a finalement pu rentrer à la maison. De retour chez lui, il a trouvé la peinture qu'Anika avait faite pour lui le soir du drame. «Elle peignait souvent pour moi. Cette peinture est la chose la plus précieuse qui me reste d'elle.»

Contactée, la police cantonale soleuroise se contente de dire qu'une enquête est en cours pour dérminer les circonstances de l'accident.

(Le Matin)