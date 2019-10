Un randonneur de 57 ans est tombé et a perdu la vie dimanche après-midi lors d'une randonnée au Vanil Noir, à Grandvillard (Fribourg), a indiqué la police cantonale en soirée. Il a fait une chute de 300 mètres.

Le malheureux effectuait en compagnie de son épouse l'ascension du Vanil Noir par les Roches pourries via le col de Bounavaletta. Parvenu au sommet, le couple a entamé la descente par le Plan des Eaux, en direction de Bounavaletta.

En cheminant sur le sentier escarpé, l'homme a trébuché avant de dévaler la pente herbeuse et de terminer sa chute mortelle plus de 300 mètres plus bas. La Rega n'a pu qu'annoncer le décès de la victime, domiciliée dans la région. (ats/nxp)