«Danger marqué» (3/5) pour le bassin lémanique et la moitié sud du pays, «Danger fort» (4/5) pour le reste. Merci qui? Merci Ciara! La forte tempête hivernale ainsi nommée balaye ce dimanche les Îles Britanniques et s'apprête à déferler sur l'Europe, le nord en particulier.

Évaluation de la position de Ciara dans la nuit de dimanche à lundi. (Image: MétéoSuisse)

Dimanche, MétéoSuisse confirmait le développement de Ciara (Sabine en allemand) sur l'Atlantique et que la tempête évoluait toujours en direction de notre pays qui sera touché dans la nuit de dimanche à lundi. «Sur la partie nord de la Suisse, un avis de degré 4 (sur 5) a été émis. Cela correspond à des forces de vent entre 110 et 140 km/h en plaine. Les Alpes et le bassin lémanique sont placés au degré 3, à savoir des rafales possibles de l'ordre de 90 à 110 km/h en plaine et de 130 à 180 km/h en montagne.», écrit le service.

En début d'après-midi, les premières alertes étaient déjà émises sur le portail de la Confédération AlertSwiss, en particulier, pour les cantons du Jura et de Fribourg, Vaud se contentant de donner quelques informations. Il est notamment recommandé d'arrimer les objets extérieurs (meubles de jardins, pots de fleurs...), d'éviter les espaces ouverts, les arbres, les tours, les mâts et de se méfier des objets emportés par le vent. Il va sans dire que tout déplacement en forêt est à proscrire.

MétéoSuisse distingue deux épisodes pour lesquels le vent sera tempétueux, le premier dans la seconde partie de la nuit de dimanche à lundi et un autre dans la soirée de lundi.

Pour sa part, Meteonews.ch dévoilait dimanche une carte un peu plus inquiétante, qui inclue notamment le Valais dans la zone de «forte tempête».

Dimanche en début d'après-midi, diverses alertes ont été lancées sur le portail de la Confédération AlertSwiss, en particulier, pour les cantons du Jura et de Fribourg suivit de Vaud. Il est notamment recommandé d'arrimer les objets extérieurs (Meubles de jardins, pots de fleurs...), d'éviter les espaces ouverts, les arbres, les tours, les mâts et de se méfier des objets emportés par le vent. Il va sans dire que tout déplacement en forêt est à proscrire.

LeMatin.ch