Ciara en Europe

Au Royaume-Uni, pays le plus touché dimanche par cette tempête hivernale, les transports aériens, ferroviaires et maritimes étaient perturbés, la tempête provoquant de fortes pluies et des rafales de plus de 130 km/h. Dans la ville écossaise de Perth, trois personnes ont été blessées dans l'effondrement partiel du toit d'un pub. Des dizaines de vols ont été annulés ou retardés. En mer, la circulation des ferries dans la Manche entre Calais et Douvres a été interrompue dimanche midi «jusqu'à nouvel ordre». Les parcs royaux sont fermés.



En Irlande, placée en vigilance orange avec risques d'inondations des régions côtières, 10 000 foyers, fermes et entreprises ont été privés d'électricité. A Galway (Ouest), la cérémonie d'ouverture pour marquer le lancement de l'événement capitale européenne de la culture 2020, a été annulée samedi soir, et la compagnie aérienne Aer Lingus a mis en garde contre de possibles retards et annulations.



Le transport aérien en Belgique est également touché, une soixantaine de vols au départ ou à destination de l'aéroport de Bruxelles ont été annulés.A Bruxelles, les forêts et parcs seront fermés dimanche.



En Allemagne, les aéroports de Francfort, Berlin, Munich mais aussi Cologne et Hanovre ont annulé des décollages et atterrissages. Des lignes ferroviaires dans le Nord de l'Allemagne étaient également touchées.



Au Luxembourg, les élèves des établissements scolaires publics seront dispensés de cours lundi, en raison d'un avis de tempête très violente pour cette journée.



En France, où des vents allant jusqu'à 140 km/h sont attendus, la vigilance orange couvre tout le nord du pays. A Lille comme à Boulogne-sur-Mer, parcs et jardins sont fermés toute la journée de dimanche, tandis qu'à Calais, la jetée ouest de la plage, lieu apprécié des promeneurs, est fermée depuis samedi soir. Les sauveteurs en mer bénévoles de Calais ont dénoncé dimanche des comportements «inconscients» de la part de «véliplanchistes et amateurs de sport de glisse».