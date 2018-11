Chaque semaine, «Le Matin» retrouvera quatre participants au programme pour prendre des nouvelles de leur sevrage et faire le point avec un médecin spécialisé en tabacologie.

Se lever un matin sans ouvrir son paquet de cigarettes, quand on l'a fait chaque jour durant plus d'une dizaine d'années, ce n'est pas rien.

Passé l'inconfort des premiers jours du sevrage, nos quatre témoins participants au programme Facebook «J'arrête de fumer» tiennent bon et s'affichent un peu plus sereins dans leur nouvelle vie de non fumeur.

Tout comme 425 Romands, ils ont écrasé leur dernière cigarette le 4 novembre et célèbrent actuellement leur deuxième semaine sans fumée.

C'est à force de volonté, mais aussi de soutien trouvé au sein du programme chapeauté par des experts de la santé qu'ils ont sauté le pas.

Ce dernier, développé sur Facebook est doté d'un chat bot intelligent conçu cette année par la HES-SO Valais.

