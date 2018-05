Deux des accidents ont eu lieu en direction de Berne et trois en direction de Zurich, tous entre 15h15 et 18h15. C'est dans ce sens que les bouchons consécutifs aux opérations de secours et de remise en état ont été les plus longs, jusqu'à six kilomètres, a indiqué samedi la police soleuroise.

Le seul tronçon entre Niederbipp et Wangen an der Aare (BE), de quelque 3 km, a été le théâtre de trois collisions. Quelques-unes des quinze voitures impliquées sont totalement démolies, précise la police.

Quatre personnes ont été blessées, mais aucune grièvement. (ats/nxp)