Confiné dans son appartement du XIXe siècle donnant sur une rue piétonne, DJ Cee-Roo a fait fort cette semaine à Bienne. Très fort, même: ce vidéaste de 31 ans a posté mardi sur les réseaux sociaux une vidéo tournée une semaine plus tôt au moyen d'un drone, avec quatre musiciens et une chanteuse sur cinq toits!

La musique est bonne est les images très... aériennes: les membres du groupe «Cee-Roo & The Quarantines», formé spontanément, jouent sur le toit de cinq immeubles de la rue de Nidau, chacun sur sa terrasse, ou presque.

Les quatre musiciens sont tous biennois: Cee-Roo au sampler, Nicolas au piano, Sebastian à la batterie, il n'y a que le guitariste qui n'est pas monté sur son propre toit, mercredi dernier: Arnaud a dû se déplacer, tout comme la chanteuse lausannoise Forma, qui apparaît à une fenêtre.

Techniquement, le tournage n'a pas été simple. «C'était le bordel!...», résume Cee-Roo, alias Cyril Käppeli, «le clippeur fou qui crée de la musique avec l'actu», selon le média belge «La Libre».

Concepteur en multimédia, vidéaste pour le faux magazine d'actualité «120 Minutes» de Vincent Kucholl et Vincent Veillon sur la RTS, Cee-Roo s'est inspiré d'un vieux tube de «Martha and the Vandellas» sorti en 1965: «Nowhere to Run», un refrain soul accompagné d'un clip réalisé à l'usine Ford de Detroit, le long d'une chaîne de montage d'une Mustang cabriolet.

400 mètres de câble

«On a repris le gimmick et on a adapté les paroles», explique Cee-Roo. Voilà pour la musique, mais pour le tournage d'un toit à l'autre, c'était une autre histoire. Explication: «On a utilisé un drone pour faire passer une ficelle de mon toit aux autres, y attacher successivement un câble microphone XLR et le tirer chez moi, où tout était centralisé», explique Cee-Roo.

Ces 400 mètres de câble ont permis l'enregistrement de «Nowhere to Run», session pyjama. Aux images aériennes de Jean-Christophe - un voisin - se sont adjointes les séquences tournées par Dion et Rachel, la compagne de Cee-Roo.

130 000 vues

Postée sur Facebook, Youtube et Instagram, la vidéo a passé le cap des 130 000 vues en un jour. La radio «Couleur 3» y a collé son label: «J'étais en train de conceptualiser mon idée sur ma terrasse quand la station m'a demandé de participer à sa «Session Pyjama»...», rapporte Cee-Roo.

De sa vidéo «Roof top confinement» réalisée sur les toits de Bienne, Cee-Roo en parle comme d'un «petit délire» dont il est coutumier. En ce moment, il faut, dit-il, «trouver le moyen d'être créatif en restant chez soi».

Mercredi matin, l'artiste était occupé à réaliser une vidéo pour la prochaine émission de «120 minutes». Un «truc rigolo» pour une «émission particulière», réalisée à distance, selon ses propres termes. Ca promet...

