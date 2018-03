Zurich, Bâle, Berne, Saint-Gall et Genève se classent dans le top 10 des villes européennes les plus friandes de cocaïne, selon le dernier rapport de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), repris par watson.ch.

En mars 2017, des scientifiques ont prélevé des échantillons d'eaux usées dans 56 villes pour en étudier les taux de cocaïne, amphétamine, méthamphétamine et MDMA. Au total 19 pays sont représentés dans cette étude (voir la galerie).

Cocaïne

La consommation de cocaïne est particulièrement élevée dans l'ouest et le sud-ouest de l'Europe. Barcelone (Espagne) occupe ainsi la première place. Elle est suivie de Zurich, Anvers (Belgique), Saint-Gall et Genève. Quant à Berne et Bâle, elles figurent à la 8ème et 9ème position.

Amphétamine

La consommation d'amphétamines est particulièrement prisée au Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) et en Finlande. La première place revient à Eindhoven, dans le sud des Pays-Bas.

Les villes suisses sont moins concernées par cette drogue. Berne se classe ainsi à la 23ème place, Zurich (26ème), Saint-Gall (27ème), Bâle (34) et Genève (40ème).

Méthamphétamine («crystal meth»)

Les grands consommateurs de méthamphétamine se trouvent en République tchèque, Slovaquie et Allemagne. La ville qui se hisse en première position est Chemnitz, en Allemagne.

Quant aux villes suisses, elles ne figurent pas dans le top 10. Zurich est se retrouve ainsi à la 12ème place, Bâle (18ème), Berne (19ème), Genève (22ème) et St.Gallen (28ème).

MDMA (principe actif de l'ecstasy)

Les pays friands de MDMA sont la Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. La Finlande et l'Espagne sont également bons clients. Le leader est Amsterdam (Pays-Bas)

Cette fois-ci, les villes suisses se retrouvent dans le top 20. Zurich occupe ainsi la 4ème place, Genève (8ème), Berne (14ème), Bâle (16ème) et Saint-Gall (18ème). (Le Matin)