La Muba, événement emblématique de Bâle, organisera sa dernière édition du 8 au 17 février 2019, mettant un terme à 103 années d'existence, a annoncé jeudi l'organisateur de congrès et de foires MCH.

«Le concept traditionnel de la Muba (pour Mustermesse Basel) n'est plus en phase avec une époque marquée par la numérisation, une mutation des comportements de consommation et de loisirs et la tendance à la disparition des foires grand public générales au profit d'événements couvrant des thèmes et des centres d'intérêt spécifiques», a précisé l'organisateur dans un communiqué.

MCH travaille cependant sur «un nouveau concept d'événement grand public» qui doit se dérouler à partir de 2020, a ajouté la société bâloise sans dévoiler plus de détail. Cette année, la Muba a attiré 123'746 visiteurs, soit 14% de moins qu'en 2017. (ats/nxp)