C'est agaçant. Voire carrément crispant. Le «jingle musical» qui marque l’arrêt du M2 de Lausanne-Flon tape sur les nerfs. Et il donne plus envie de se soulager que de rigoler. Écoutez seulement:

Inauguré le 18 septembre 2008, le métro lausannois sans chauffeur a aujourd’hui dix ans. Tout comme son habillage sonore, qui n’a jamais été modifié. Car ailleurs qu'au Flon, ce n'est pas mieux: quatorze stations, quatorze agressions accoustiques.

Oui: dix ans que ça dure. Dix ans de cornes de brume et de gongs, de mouettes qui crient, de claquettes qui claquent, de locomotives qui sifflent et de cloches qui clochent. Dix ans que ça fait «glou-glou» à Ouchy, «flap-flap-flap» à la gare et «clap-clap» à Riponne-Maurice Béjart.

18 heures de bruitages dans les tympans

Imaginez une malheureuse ou un malheureux qui vit à Ouchy et qui, pour gagner sa croûte, se rend chaque jour à l’autre bout de la ligne, à Croisette. Quatorze stations quatre fois par jour – la malheureuse ou le malheureux rentre manger sa croûte à midi. La victime subit alors quotidiennement 56 habillages sonores. Soit, à la louche, 13 000 par an. Chacun dure 5 secondes. Ça lui fait 18 heures de bruitages dans les tympans.

On est un peu au-delà de l’humour de répétition, non? C’est comme si on entendait en boucle la blague de paf le chien. Un chien traverse la rue. Une voiture arrive, et paf le chien! Un chien traverse la rue. Une voiture arrive, et paf le chien! Un chien traverse la rue. Une voiture arrive, et paf le chien!

Yeux qui clignent, oreilles qui saignent

Il y a dix ans, le porte-parole des TL, les Transports publics de la région lausannoise, expliquait que ces habillages acoustiques représentaient un «petit clin d’œil» pour les usagers. Dix ans de gymnastique oculaire plus tard, ce sont les oreilles qui saignent.

Depuis Guantánamo ou Abou Ghraib, chacun sait que la musique peut-être un instrument de torture. Alors sérieusement, il faut que ça cesse. Ferme ta gueule, le M2. Ou change au moins ces jingles.

Vous n’êtes pas d’accord?

Alors réécoutez:

Encore (et montez le son):

Et encore:

Et encore... (Le Matin)