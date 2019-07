L'inquiétude est de plus en plus palpable autour de la situation actuelle du conseiller national Claude Béglé (PDC/VD), qui doit se trouver quelque part en Corée du Nord.

D'après la coprésidente du PDC Vaud, Isabelle Tasset, plus personne n'a eu de contact avec lui depuis cinq jours: «Le dernier contact remonte à jeudi passé, où il a pu parler à son fils durant quelques secondes. Ensuite, malgré tous les appels de proches ou de sa famille, aucun contact n'a pu être établi».

Commentaires incrédules

Le samedi 20 juillet dans l'après-midi, Claude Béglé a diffusé quatre tweets avec des photos, où il vante d'une manière surprenante le régime dictatorial de la Corée du Nord sur la formation continue, sur la gratuité des services de l'Etat, sur «le bon côté du socialisme en matière de savoir et de culture...» Ce contenu a suscité très vite des commentaires incrédules et navrés de la part des internautes. Plusieurs médias s'en sont fait l'écho et nombreux sont ceux qui ont cherché à joindre Claude Béglé pour qu'il s'explique, sans succès.

Dix jours en Corée du Nord

Dans le cadre d'un voyage au long cours entamé le 5 juillet, Claude Béglé avait écrit le 14 juillet sur sa page Facebook: «Je me rendrai donc mardi (16 juillet) en Corée du Nord, pour une dizaine de jours. Y sont programmées des rencontres avec le Parti Communiste, le Parlement et le Gouvernement de la République Démocratique de Corée. Puis des visites d’entreprises pour essayer de comprendre à quoi pourrait ressembler une ouverture graduelle d’un pays jusqu’à aujourd’hui aussi refermé sur lui-même à une économie de marché».

Communication de crise au PDC

Le conseiller national ajoutait qu'il était «sincèrement reconnaissant» envers les autorités de Corée du Nord de l’avoir invité et se déclarait «très curieux de découvrir ce pays si secret, donc énigmatique et mystérieux pour nous autres Occidentaux.» Ces tweets font-ils partie de cette reconnaissance en bonne et due forme du régime? Peut-être, nul ne le sait.

Depuis, c'est silence radio: «Au PDC, nous sommes en communication de crise depuis quatre jours, explique Isabelle Tasset. Ces tweets ne reflètent pas du tout la pensée du PDC et ne semblent pas refléter la sienne non plus. De plus, ils sont écrits dans un style qui n'est pas celui auquel il est habitué».

Selon son programme, Claude Béglé doit quitter la Corée du Nord jeudi soir. Ensuite il doit se rendre en Chine pour quelques jours. Sa famille et ses amis sont impatients d'avoir de ses nouvelles.