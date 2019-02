Infatigable voyageur, le conseiller national Claude Béglé (PDC/VD), membre de la Commission des affaires étrangères, est un habitué de l'Inde. Cette passion le conduit à se fondre dans la masse des Hindous et à vivre presque comme eux... Cette année, il participe au Kumbh Mela (la Fête de la jarre sacrée), qui est un pèlerinage hindou organisé tous les douze ans dans chacune des villes saintes d'Allahabad, Haridwar, Ujjain et Nashik.

«Ni convocation, ni chef»

Cette année, il se déroule à Allahabad où cette photo a été prise. «C'est non seulement un rassemblement religieux, mais aussi une des plus anciennes formes de démocratie, note le Vaudois. Depuis des temps très anciens, des gens de tous horizons se retrouvaient ainsi, une fois tous le douze ans, pour échanger leurs points de vue sur la spiritualité, mais aussi l’état du monde. Il n’y avait ni convocation, ni chef, ni ordre du jour. Mais ils étaient nombreux à venir. Ils pouvaient discuter de tout». Une sorte de parlement spontané...

180 millions de fidèles...

Au fil du temps, le Kumbh Mela a pris des proportions gigantesques pour devenir la plus grande fête religieuse au monde. Cette année, quelque 180 millions de personnes font le déplacement: «On imagine aisément le défi logistique, organisationnel et sécuritaire que cela représente, relève Claude Béglé. Et pourtant tout se passe bien. L’idée qu’existe en chaque être une certaine parcelle de divinité est un bon trait d’union pour rechercher des solutions collectives et consensuelles».

Puisse-t-il être entendu jusqu'à à Berne pour faire évoluer cette idée. (Le Matin)