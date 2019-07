En voyage en Corée du Nord, le conseiller national Claude Béglé est dans la tourmente depuis une série de Tweets publiés samedi. Le PDC vaudois s’y montrait très élogieux sur différents aspects du régime de Kim Jong-un, pourtant habituellement considéré comme une dictature.

Après un mutisme de plusieurs jours, Claude Béglé s’est expliqué en publiant ce mardi une lettre de trois pages, toujours sur Twitter. Il y met de l’eau dans son vin. Mais ne mettra pas tout le monde d’accord.

Voir de ses propres yeux

Qu’y dit-il? L’élu définit d’abord le cadre de son voyage: «une visite privée, sans mandat officiel», précise-t-il. Ajoutant que ses commentaires n’engagent que lui et qu’il a fait le déplacement «pour essayer de comprendre, sans a priori et de mes propres yeux ce qui s’y passe».

Le conseiller national affirme avoir obtenu une certaine liberté et avoir pu «se mêler à la population» ou visiter des usines, des marchés comme se rendre à la campagne.

Il tire toutefois un bilan plus nuancé que dans ses premiers tweets sur ces expériences. Décrivant une «réalité plus complexe qu’on l’imagine», il relève un culte de la personnalité poussé à l’extrême, souligne la course à l’arme nucléaire et constate des «réminiscences d’un système communiste avec ce que ça comporte de rigidité, d’arbitraire, d’excessif».

«La situation est loin d’être désespérée»

Mais de l’autre côté, sur le quotidien des Nord-Coréens, il se montre à nouveau plutôt positif. «Ce n’est pas un pays sous-développé où on manquerait de tout», écrit le Vaudois, «la situation est loin d’être désespérée, y compris en milieu rural.»

Claude Béglé applaudit à nouveau des dispositions en faveur de la formation continue de la population. Et estime: «La vie quotidienne de Monsieur et Mme Tout-le-monde me semble empreinte d’une relative normalité. Les gens ne vivent pas si mal que ça.»

120 000 personnes dans des camps

Même plus nuancée, cette perception du quotidien dans le régime nord-coréen ne convaincra certainement pas tout le monde. Et probablement pas la section suisse d’Amnesty International, qui avait tenu lundi, dans une série de tweets tranchés, à décrire une toute autre réalité.

«Le pays détient toujours jusqu’à 120 000 personnes dans des camps de prisonniers politiques, où elles sont soumises à des mauvais traitements, à de la torture et au travail forcé», pouvait-on lire. Ou: «Accès au savoir et à la culture? Une petite élite dicte en Corée du Nord qui doit voir et entendre quoi.»

Enfants non scolarisés

Amnesty avait encore souligné: «Beaucoup d’enfants ne peuvent pas aller à l’école à cause de la maladie, de la malnutrition ou du manque de revenus de la famille.» Et que «le salaire minimum est à peine suffisant pour un kilo de riz par mois. Et si vous vous plaignez, vous risquez le camp de travail.»