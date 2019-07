Le conseiller national Claude Béglé (PDC/VD), sous le feu des critiques pour ses tweets élogieux à l'égard du régime nord-coréen, a été manipulé par les autorités nord-coréennes, déclarent dans Le Matin Dimanche plusieurs personnes qui ont visité le pays communiste.

Pour son collègue du Parlement Jean-François Rime (UDC/FR), «dès que vous arrivez [en Corée du Nord, ndlr], vous prenez conscience que tout ce que l'on vous montre n'est pas la réalité. Claude Béglé s'est fait embobiner». Un ex-collaborateur du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) estime lui que le conseiller national vaudois «n'a aucun recul sur la propagande du régime. Tout ce que l'on visite est une vitrine», explique-t-il.

Sans mise en perspective

Juliette Morillot, une journaliste française spécialiste de la péninsule coréenne, auteure de plusieurs ouvrages, dont «Le monde selon Kim Jong-un», qui se rend en Corée du Nord depuis quarante ans, dit avoir vu les même choses que Claude Béglé aux mêmes endroits.

Mais, constate-t-elle, le Vaudois «ressort ce qu'il a vu texto, comme ébahi, sans aucune mise en perspective. Il était sûrement accompagné de guides sympathiques qui ont renforcé ses impressions», ajoute-t-elle, soulignant que tout le pays ne ressemble pas à cette carte postale.

Claude Béglé avait répondu mardi après-midi depuis Pyongyang sur les réseaux sociaux à la polémique provoquée par ses propos élogieux sur la Corée du Nord. Sur trois pages publiées dans un tweet et sur facebook, le politicien expliquait être allé en Corée du Nord notamment «pour essayer de comprendre, sans à priori et de mes propres yeux ce qui s'y passe». Il soulignait qu'il s'agissait d'une visite privée, sans mandat officiel et que ses commentaires n'engagent que lui.

Quelque uns des tweets incriminés

Filature de soie et usine modèle dans le textile. Les ouvrières y ont une piscine propre, des dortoirs avec une jolie cafétéria et surtout la possibilité de se perfectionner, la formation continue étant une des clés du développement de ce pays. 1/2 pic.twitter.com/pQNKQHLnBJ — Claude Béglé (@ClaudeBegle) July 20, 2019