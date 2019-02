Le processus a commencé en novembre 2013 lorsque l'assemblée communale de Clavaleyres a décidé d'envisager une fusion intercantonale, rappelle lundi le gouvernement dans le message au Grand Conseil accompagnant son projet de décret. Il reviendra en effet au législatif d'approuver en dernier ressort une fusion avalisée en votations populaires le 23 septembre dernier.

«L'approbation du décret relatif à la fusion par le Grand Conseil est une étape essentielle pour la procédure d'accueil de la commune municipale bernoise de Clavaleyres par le canton de Fribourg», écrit encore le Conseil d'Etat. L'Etat de Fribourg avait mis en consultation le concordat sur la modification territoriale induite début novembre.

Inédit en 200 ans

La fusion projetée entre Clavaleyres et Morat constituera la première modification territoriale du canton de Fribourg depuis plus de deux siècles. Le concordat a été élaboré par un groupe de travail intercantonal, en parallèle avec la procédure de fusion menée sur la base de la législation fribourgeoise.

Une procédure similaire est en cours dans le canton de Berne. Le transfert sera au final soumis à l'Assemblée fédérale, après son passage en votation dans les cantons de Fribourg et Berne. La fusion entre Clavaleyres (1 km2 et 50 habitants environ) et Morat (8200 habitants) devrait intervenir le 1er janvier 2021.

La dernière modification comparable en Suisse remonte à 1996. La commune de Vellerat passait alors du canton de Berne au canton du Jura, mais sans fusion de communes. (ats/nxp)