Envisager qu'on puisse augmenter le prix de l'essence de quelques centimes a provoqué hier le dépassement du seuil de la douleur psychologique chez les défenseurs de la voiture. En lisant certaines réactions sur les réseaux sociaux, après la décision du Conseil des Etats, on avait l'impression qu'on leur arrachait les ongles des pieds. Une autre fin du monde se prépare.

Catastrophes

Ces dernières semaines, il ne s'est pas passé un jour, une minute, une seconde sans que la question climatique soit de tous les débats, de tous les tweets, de tous les reportages. Les scientifiques du GIEC annoncent des nouvelles plus mauvaises que prévues, le Groenland fond, les mers montent, nos petits-enfant ne verront pas la neige, les ombles du Léman vont disparaître, comme les sapins du Jura. On voit des enterrements pour les glaciers, des gens sont en deuil comme s'ils avaient «perdu un ami». Il n'y a guère que la punaise diabolique qui tire son épingle du jeu.

800 grammes de CO2

Pendant ce temps la campagne des élections fédérales bat son plein. Sur le thème du climat évidemment. Mercredi soir, les candidats se sont prêtés au jeu de la RTS pour l'émission «C’est ma Suisse». La ratatouille cuisinée par les candidats - Isabelle Moret et Christophe Clivaz - faisait 800 g de CO2, trois fois moins qu’un repas normal. Félicitations. Mais, heureusement, personne n'a fait le bilan carbone de l’émission, car quand la TSR se déplace ce n’est pas en train et en trottinettes.

Record en juillet

Bien avant que le réchauffement nous empêche de dormir la fenêtre ouverte, notre cerveau aura été cuit et recuit dans le chaudron de cette polémique qui semble sans fin. Greta Thunberg est encore jeune et partie pour durer. Mais, pendant ce temps, l’économie continue à fonctionner à l’ancienne avec du pétrole, du kérosène et de l’huile de palme. A l’urgence médiatique, répond la vie quotidienne des consommateurs. Les manifestations du printemps, si bruyantes, si enthousiastes, n’ont pas empêché l’aéroport de Genève-Cointrin de battre son record de passagers au mois de juillet.

Mettre une casquette

D’un côté, on parle d’effondrement, de collapse et d’extinction de l’espèce. De l’autre, le seul fait d’envisager une augmentation à la pompe, c'est comme si on affamait le peuple au temps de Louis XIV. Ces prochaines années s'annoncent difficiles à vivre pour ceux qui gardent la tête sur les épaules. Avec juste une casquette pour se préserver du soleil.



Eric Felley