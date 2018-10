Baptisé «Green Economy and Finance Initiative», le projet auxquels participent l'Université de Zurich, l'USC Schwarzenegger Institute et l'ONG R20, veut contribuer à la transformation des marchés mondiaux conformément à l'accord de Paris sur le climat, communique lundi l'Université de Zurich. Il veut mettre à profit les atouts des différents acteurs impliqués dans la finance, les techniques «vertes» et la science.

«Les trois organisations vont travailler ensemble pour aider à accélérer la transition vers les énergies renouvelables et rendre le monde plus sûr et plus sain», a déclaré l'ex-gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger, cité dans le communiqué.

Expertise et réseau

Concrètement, l'Université de Zurich apporte à ses partenaires son expertise dans les domaines économique, bancaire et juridique ainsi que son vaste réseau dans le secteur financier. Elle fournira des analyses et des données pour calculer les risques et les impacts associés aux portefeuilles climatiques. En outre, l'institution zurichoise veut ancrer la finance durable dans la société via l'instauration d'un master dans cette discipline.

L'USC Schwarzenegger Institute, rattaché à l'Université de Californie du Sud, à Los Angeles, s'est fixé pour mission d'influencer les politiques publiques en ce qui concerne le climat principalement.

L'ONG R20, dont le siège est à Versoix (GE), aide des gouvernements sub-nationaux à développer et financer des projets d'infrastructures durables. Elle est notamment soutenue par l'ONU. (ats/nxp)