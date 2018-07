Une conductrice a perdu la vie samedi vers 13h10 dans une collision frontale sur la route de contournement de Signau (BE). Le conducteur du second véhicule et un enfant ont été emmenés à l'hôpital.

Une voiture s'est déportée vers la gauche pour des raisons encore inconnues, percutant frontalement le véhicule de la malheureuse. Cette dernière, bloquée à l'intérieur, a dû être désincarcérée. Les secours n'ont pu que constater son décès.

Le conducteur de l'autre véhicule ainsi qu'un enfant passager ont été légèrement blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital en ambulance. La route de contournement a dû être fermée dans les deux sens pendant plusieurs heures, a indiqué la police cantonale bernoise dans un communiqué. (ats/nxp)