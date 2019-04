L'effondrement des effectifs ne touche pas que les insectes, les oiseaux aussi disparaissent de plus en plus de nombreux biotopes. BirdLife appelle dans ce contexte la population à comptabiliser durant une heure les volatiles entre le 3 et le 5 mai.

Muni de jumelles et d'un bloc-notes ou d'un smartphone, chacun peut observer les oiseaux et relever leur nombre pendant 60 minutes durant ces trois jours. Les découvertes peuvent ensuite être signalées soit à BirdLife Suisse, soit via l'application oiseaux-de-nos-jardins.birdlife.ch (active du 3 au 5 mai uniquement), soit via un formulaire en ligne ou par courrier postal, précise Birdlife sur son site.

Il est cependant important d'indiquer seulement le nombre maximum d'oiseaux vus en même temps, avertit l'association. Sinon, le risque est grand de compter plusieurs fois le même merle ou moineau. (ats/nxp)