Le 23 septembre prochain, le peuple est appelé à se prononcer sur trois objets. L’initiative Fair-Food des Verts demande que la Confédération fasse la promotion d’aliments issus de l’agriculture proche de la nature, respectueux des animaux et produits dans des conditions équitables et écologiques. Autre sujet: l’initiative populaire «Pour la souveraineté alimentaire». Elle impose à la Confédération d’assurer un approvisionnement en denrées alimentaires essentiellement locales, et, par exemple, d’assurer des «prix équitables» pour les paysans. Le troisième sujet concerne les pistes cyclables. Le peuple est appelé à voter sur une contre-proposition directe à l’initiative en faveur des vélos. Les pistes cyclables devraient être traitées de la même manière que les chemins et sentiers pédestres.

A vous de nous dire ce que vous avez l’intention de voter en participant à notre sondage. (Le Matin)