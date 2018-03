Les explications de ces comptes positifs

Différentes raisons expliquent les divergences entre budgets pessimistes et résultats beaucoup plus roses lors du bouclement des comptes. La principale est que la plupart des cantons ont bénéficié de rentrées fiscales plus importantes que prévu.



Pour expliquer les «erreurs de calcul», les directeurs cantonaux des finances avancent aussi les effets des programmes d'économies en cours, la discipline des dépenses et les investissements moindres qui y sont liés. Autre raison souvent citée: les millions distribués aux cantons par la Banque nationale (BNS), qui ne sont pas compris dans les budgets.