Du XVe siècle

Voué au culte réformé allemand, le Temple allemand est une église gothique tardive élevée vers 1450-1470. Ouverte sur la place du Ring, cette basilique à trois nefs épouse la courbure des ruelles et des anciens murs d'enceinte, avec chapelles latérales, chevet polygonal et tour carrée. Signe particulier: une grande variété de voûtes à nervures, de vitraux et de peintures de la fin du Moyen Âge tardif.