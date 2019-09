A 60% la population est pour (40%) ou plutôt pour (20%) un congé paternité de quatre semaines, comme le révèle lundi un sondage Tamedia. Sous la Coupole, ses représentants ont pourtant appelé vendredi à rejeter l'initiative pour un congé paternité d'un mois.

Cette étude publiée lundi dans «24 Heures» et «La Tribune de Genève» affirme également que les appuis les plus importants émanent des sympathisants socialistes (87% de oui et plutôt oui) et Verts (86%), contre 52% chez les PDC, 50% chez les PLR et 34% dans le camp UDC. Dans le détail, 24% des personnes interrogées sont contre et 16% plutôt opposés à l'octroi d'une pause aux jeunes papas.

Vendredi, le Parlement a adopté l'arrêté appelant à rejeter l'initiative pour un congé paternité raisonnable par 126 voix contre 66 et 4 abstentions au National, et par 29 voix contre 14 et 2 abstentions au Conseil des Etats. Cette initiative demande un congé paternité de 20 jours pouvant être pris de manière flexible dans l'année qui suit la naissance de l'enfant. À Berne, les élus ont préféré un contre-projet, avec deux semaines financées par les allocations pour perte de gain.

L'enquête a été réalisée auprès d'un peu plus de 20'000 personnes, dont près de 5300 Romands, les 23 et 24 septembre dernier. La marge d'erreur est de 1,3 point de pourcentage (et 3 à 4 pour les détails par parti).

Le modèle de la gauche aussi évoqué

Le 22 septembre, un autre sondage sur le même sujet mais réalisé par l'institut d'enquêtes d'opinion Marketagent Switzerland, dont le «SonntagsBlick» s'était fait l'écho, avait déjà établi que la population suisse souhaitait un congé paternité plus conséquent.

Ainsi selon celui-ci, 29% des personnes interrogées se disaient pour quatre semaines de congé paternité et un quart des sondés penchait plutôt pour le modèle du congé parental proposé par la gauche. Celui-ci veut remplacer le congé maternité existant par un congé de 14 semaines pour le père et la mère. Les parents pourraient en outre se partager dix semaines supplémentaires.

Dix-huit autres pour cent des sondés étaient favorables à un congé paternité plus long que les deux semaines votées, mais ne savaient pas quelle option ils préféraient. (ats/nxp)