«Quand on a une candidate, il faut y croire, même quand les chances sont extrêmement ténues», l'ex-conseiller national et conseiller d'Etat neuchâtelois Fernand Cuche, 73 ans a cru jusqu'au bout à un miracle... Lui, qui a siégé à Berne de 1999 à 2005 dans les rangs des Verts, est venu assister à ce qui aurait pu être une première dans l'histoire, soit l'accession d'une écologiste au Conseil fédéral.

Le statu quo

Mais il n'en a rien été, et sa déception est grande: «J'espérais un meilleur résultat. Sans attendre une élection, j'espérais qu'en dehors des Verts et du PS, il y aurait davantage de parlementaires sensibilisés à la cause du climat. Là c'est le statu quo». Et de poursuivre: «Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de gagnant aujourd'hui. Si l'on fait référence à l'urgence climatique pour la planète, c'est un peu irresponsable de penser que l'on peut continuer ainsi dans le système actuel, ce n'est pas suffisant.»

Je ne vois pas d'instabilité

Ces derniers jours, Fernand Cuche a suivi de près les déclarations des uns et des autres au sujet de cette candidature: «J'ai entendu Charles Juillard (PDC/JU), nouvellement élu au Conseil des Etats, qui disait qu'on ne pouvait élire une écologiste au Gouvernement, car le pays a besoin de stabilité. Très franchement, je ne vois pas d'instabilité dans ce pays, au contraire, il est très stable. Politiquement en tout cas, économiquement il est peut-être plus fragile».

Changer de cap

Comme les Verts l'ont souvent répété durant cette campagne, stabilité ne veut pas dire immobilité: «C'est un piège de croire que cette stabilité nous met à l'abri de tout. Elle est un obstacle plutôt pour changer de cap vers une transition énergétique et une prise de conscience. Dans ce sens, une conseillère fédérale écologiste au gouvernement aurait pu rappeler le chemin à suivre. Je n'en fais pas un pataquès, mais avec ce résultat, je suis inquiet de l'absence d'une prise de conscience de l'urgence dans laquelle on est».

Eric Felley