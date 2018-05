Editorial: La Suisse: les juges, les armes et l’armée

Assez parlé d’égalité salariale entre hommes et femmes à Berne, la vraie Suisse est ailleurs. Dès aujourd’hui, la session d’été entre dans le vif des sujets qui valent leur poids de testostérone: les juges, les armes individuelles et l’armée. Ici, les femmes auront peu droit à la parole. L’heure du thé est terminée.



Le Conseil national va débattre ce matin de l’initiative de l’UDC contre les «juges étrangers». Plus de huitante orateurs se sont annoncés. La formulation vaut son pesant d’indignation, qui pourrait accepter un juge «étranger»? Mais lorsque l’on commerce à l’internationale, on est par la force des choses en terres étrangères, où des règles existent sans quoi il n’y aurait pas de commerce possible.



La question de la possession des armes promet aussi un tir de barrage patriotique. La directive européenne de Schengen veut un meilleur contrôle de l’arsenal privé. C’est une législation que la Suisse doit appliquer et adapter si elle veut rester dans le cadre de ces accords qui lui garantissent une sécurité indéniable. Les Suisses aiment les armes, c’est certain, mais ils s’en méfient aussi. À Zoug en tout cas.



Enfin, avec l’armée, il y a toujours une dépense qui nous dépasse. Cette année, Guy Parmelin veut équiper 100'000 soldats avec des gilets pare-balles à 2000 francs pièce. Certains sénateurs trouvent que le caporal vaudois exagère avec ces gilets, dont beaucoup ne sortiront pas des cartons… Du coup, elle propose de diviser la facture par deux. Et voilà 100 millions d’économies que l’on pourrait utiliser pour les crèches! Mais bon, il ne faut pas tout mélanger.



Eric Felley