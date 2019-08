Jacques-André Maire (PS/NE), Mathias Reynard (PS/VS), Adèle Thorens (Verts/VD) et Ada Marra (PS/VD) se partagent les premières places du classement réalisé pour la législature 2015-2019 par l’Alliance des organisations des consommateurs. Les votes de 48 parlementaires romands ont été passés au peigne fin par trois organisations: la FRC en Suisse romande, SKS en Suisse alémanique et ACSI au Tessin.

Pas de parcours parfait

Les quatre premiers ont obtenu 90% de votes en faveur des consommateurs sur les 40 objets sélectionnés comme pertinents pour la cause. «Contrairement au précédent classement de 2015, notent les organisations, aucun parlementaire n’a été pleinement pro-consommateurs. Trois objets liés aux infrastructures (électricité et accès au réseau Swisscom) ont eu une influence». Certaines absences et abstentions ont également fait baisser la moyenne de quelques parlementaires.

PLR et UDC en bas de classement

Il faut attendre la 17e place pour trouver le premier élu bourgeois, dont les positions ont été majoritairement favorables aux consommateurs, il s'agit de Dominique de Buman (PDC/FR) avec 68%. Le premier PLR est le Genevois Benoît Genecand, mais avec seulement 32,5% de votes favorables. Il est cependant considéré comme «sur la touche» par le sondage. Comme sur le dossier des questions environnementales, les moins sensibles à la cause des consommateurs sont les partis PLR et UDC.

Les organisations précisent que tous les objets sélectionnés ont en commun d’avoir un impact important sur la vie du consommateur. Ils faisaient l'objet de recommandations de vote de leur part sur des thèmes très variés: la lutte contre les arnaques, la santé, la politique des prix, la durabilité des produits, l'énergie, les télécoms ou le droit des contrats.