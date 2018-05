Mauvaise nouvelle ce jeudi pour les travailleurs actifs dans la construction: en effet, ceux qui souhaitent prendre une retraite anticipée à 60 ans devront s'attendre à recevoir 200 à 300 francs en moins par mois de la part de leur caisse de pension. La Fondation institution supplétive LPP a résilié le contrat conclu avec la branche. Motif: les travailleurs qui partent à 60 ans paient moins de cotisations que ce qu'ils recevront plus tard sous forme de rente.

La Fondation a expliqué à la FAR, la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur de la construction, qu'elle ne pouvait plus se permettre des subventions croisées pour éponger les pertes de celle-ci sur le dos de ses autres assurés, explique le Blick jeudi.

Jusqu'ici, lorsqu'un ouvrier voulait prendre sa retraite à 60 ans, il était pour la plupart du temps exclu de sa caisse de pension. Pour qu'il puisse continuer d'épargner ses avoirs de vieillesse, c'est la Fondation institution supplétive LPP, qui prenait le relais jusqu'à l'âge de 65 ans. Cette dernière est une institution de prévoyance nationale mandatée par la Confédération qui permet d'assurer du personnel ou des particuliers dans le cadre d’une prévoyance professionnelle facultative.

Graves conséquences

Cette décision a des conséquences immédiates. Si rien ne change pour ceux qui ont 60 ans et plus actuellement, ce n'est pas le cas pour ceux qui ont 59 ans cette année et qui auraient souhaité prendre leur retraite l'an prochain. Ceux-là ne seront plus acceptés par la Fondation.

Cela tombe très mal pour le secteur, écrit le Blick. Car l'idée même d'une retraite anticipée est sur le point de s'effondrer. En effet, la FAR, qui verse une rente transitoire à partir de 60 ans jusqu’à l’âge de la retraite, connaît de graves problèmes financiers. Là aussi parce que trop de travailleurs partent avant l'heure. Les syndicats et la Société Suisse des Entrepreneurs se disputent d'ailleurs depuis des mois pour tenter de résoudre le problème.

Il faut donc réorganiser la retraite anticipée de toute urgence dans ce secteur, estiment les entrepreneurs. Ceux-ci exigent que les ouvriers travaillent jusqu'à 61 ou 62 ans, et/ou acceptent des réductions de rentes. Les syndicats s'y opposent évidemment. Et mettent en avant que les salariés perdent déjà de l'argent en partant à 60 ans.

