Les cantons devraient disposer d'une plus grande marge de manoeuvre pour les constructions hors de la zone à bâtir. Le Conseil fédéral a transmis mercredi au Parlement sa deuxième étape de révision de la loi sur l'aménagement du territoire.

La précédente réforme visait le développement urbain à l'intérieur du milieu bâti. Il s'agit maintenant de réguler les constructions hors de la zone à bâtir, d'aménager les espaces fonctionnels du territoire et de planifier l'utilisation du sous-sol.

Le principe fondamental de la séparation entre territoire constructible et territoire non constructible reste respecté. Mais les cantons devraient avoir les mains plus libres hors de la zone à bâtir et pouvoir, à certaines conditions, outrepasser les dispositions encadrant la construction.

Compensation

Afin d'obtenir une amélioration de la situation d'ensemble, les utilisations ne pourront toutefois être autorisées qu'avec des mesures de compensation et d'amélioration. Les nouvelles constructions agricoles ou dont l'emplacement est imposé par leur destination ne recevront plus d?autorisation à perpétuité. Si la destination prévue disparaît, la construction devra être démolie.

Cette réglementation vise à au moins stabiliser le nombre de bâtiments situés hors de la zone à bâtir et à contribuer ainsi à la protection des terres agricoles. La Suisse compte aujourd'hui quelque 590'000 bâtiments situés hors des zones à bâtir, dont environ 190'000 sont habités.

Les cantons devront définir un mécanisme général de compensation dans leurs plans directeurs qui sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Pour les autorisations exceptionnelles délivrées à des projets non conformes à l'affectation de la zone, les réglementations n'auront plus besoin d'être appliquées de manière uniforme dans toute la Suisse. Les cantons pourront décider eux-mêmes le type et l?ampleur des exceptions autorisées et à quelle partie de leur territoire elles s'appliquent. Mais le cadre des exceptions restera celui de la loi.

Bataille parlementaire

Rien n'est joué toutefois. Après le tollé suscité par son projet initial en 2015, le Conseil fédéral a limité les thèmes concernés et introduit des nouveautés concernant la compensation notamment. Mais son nouveau projet n'a pas non plus convaincu: économie, organisations environnementales, communes, milieux agricoles et partis ont jugé la nouvelle mouture inaboutie et prématurée.

Après la consultation, le Conseil fédéral dit avoir «sensiblement précisé l'approche de planification et de compensation». (ats/nxp)