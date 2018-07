Renseignez-vous si vous devez partir en vacances en avion le lundi 23 juillet prochain. En effet, Skycontrol, le syndicat des contrôleurs aériens, a déposé un préavis de grève pour ce jour-là entre 6h et 1oh. Si la grève devait être reconduite, les aiguilleurs du ciel cesseront de travailler 4 heures de plus le lendemain entre 20h30 et minuit, révèlent 20 Minutes et Le Temps mardi. Et si leurs revendications ne sont pas entendues, la grève sera totale dès le mercredi 25 juillet.

Selon le syndicat, le mouvement touchera une cinquantaine de vols par jour, ainsi que 3500 survols de la Suisse. Des perturbations sont donc à prévoir. L'aéroport de Genève sera bien sûr touché. Mais il ne sera pas le seul. Ceux de Sion, Berne, Lugano, Granges et Emmen sont également concernés. En revanche, l'aéroport de Zurich fonctionnera normalement.

En cause: la convention collective de travail (CCT) proposée par Skyguide et refusée par 77% des employés. Une «mascarade», selon le syndicat. Les aiguilleurs demandent 125 jours annuels de repos par année, contre 119 ou 122 à l'heure actuelle, ainsi que 1,8% d'augmentation annuelle depuis 2017 pendant 3 ans. Et ils négocient sans succès depuis deux ans, soit depuis l'échéance de l'ancienne CCT. Selon eux, la direction se contente de proposer une enveloppe financière non négociable cinq fois inférieure à celle qu'ils demandent.

En lançant ce préavis de grève ce mardi, les contrôleurs aériens espèrent envoyer un «signal clair» pour entamer des discussions avec la direction afin d'éviter la grève. (nxp)