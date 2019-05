Sale temps pour faire le jardin... Pas la peine de sortir les râteaux. Demain samedi une première zone de précipitations arrive sur le Jura dès le matin. L'après-midi, des nuages chargés de neige fraîche s'étendent sur le ciel plombé de Romandie. Un coup de tonnerre n'est pas exclu! L'hiver est de retour pour le week-end avec une limite pluie-neige à 500 mètres en fin de journée. Pire le que le week-end dernier. Le baromètre plonge à trois degrés avec un maximum de quatorze vers midi. L'isotherme du zéro descend à 900 mètres samedi soir. Et dimanche, les tulipes grelottent, les jacinthes sont pâlottes et le romarin attend toujours la viande... Eric Felley

Côtes du trône

Un vigneron français de Saint-Émilion a trouvé un truc pour vendre ses vins, les nommer d'après deux crus que l'on trouve dans la série «Game of Thrones»: «Le vin de Dorne» et «Le délice du lutin». Mais qu'attendent nos vignerons valaisans et vaudois pour s'y mettre avec leur blanc? Sur l'étiquette, une photo de la reine Cersei avec dessous «Chasselas du trône» et le tour est joué. Michel Pralong

La menace ultime

«Trois cents personnes ont manifesté à Baulmes (VD) pour sauver leur office, relate «24 heures». Les représentants de La Poste ont accepté le dialogue.» Forcément, elle n'avait pas le choix. Dans la foule réunie devant l'Hôtel de Ville, on pouvait lire sur une pancarte: «Rendez nos impôts !» Alors, entre rendre le fric ou palabrer pour gagner du temps, La Poste a plié, comme une enveloppe. (EF)

Jack Lang ou l'élégance gratuite

La justice française s'intéresse à Jack Lang, 79 ans. L'ancien ministre de la Culture et actuel président de l’Institut du monde arabe (IMA) aurait reçu gratos pour près de 195 600 euros de costards sur mesure du couturier italien Smalto entre 2013 et 2018. De quoi se voir accuser d'abus de biens sociaux. Mais son avocat à la conscience tranquille car«ses cadeaux n’ont jamais eu aucune contrepartie». Entre gens d'un certain niveau, on ne va pas se froisser les pantalons. Bon, mais avec la même somme, les Français auraient pu s'acheter au moins 60 000 gilets jaunes! (EF)

De Facebook à Fachebook

Selon une récente étude d’un chercheur de l’université George-Washington, 85% des publications de partis politiques partagées sur Facebook en Allemagne proviennent de l’AfD (Alternative für Deutschland). L’auteur de l’étude a commenté ce chiffre «d'énorme et assez inquiétant». Les 15% restants sont répartis entre les sociaux-démocrates (SPD), les Verts, Die Linke, les libéraux du FDP et la CDU-CSU. Conclusion de l'étude: «Les populistes de droite dominent le discours politique sur les plateformes de médias sociaux en Europe, bien au-delà de ce qu’ils représentent en matière d’électeurs.» Ce n'est plus Facebook, c'est Fachobook ou Fâchebook. (EF)

(Le Matin)