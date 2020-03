Les bars, les cafés et les restaurants fermés en Suisse romande, c'est une catastrophe pour le journal «Micro», contraint de mettre sa parution en pause à cause du coronavirus. La décision de reporter les prochains numéros «en tout cas jusqu'au 2 mai» a été prise «à regrets».

La suspension du tirage est un choix jugé «impératif» afin d'éviter de répandre le virus: «Il est devenu impossible pour nous de respecter notre ligne éditoriale consistant à systématiquement rencontrer nos interlocuteurs en personne», déclare la rédaction.

Abonnés essentiels de «Micro», les cafés-restaurants et autres lieux publics n'ont aucun intérêt à recevoir cette publication en étant fermés. Problème supplémentaire: la rédaction s'est engagée à tenir des séances de rédaction ouvertes au public et organisées dans les cafés-restaurants partenaires.

«Micro» compte un millier d'abonnés, un nombre insuffisant pour garantir l'avenir du titre. Publié désormais le samedi après une première année de parution bihebdomadaire, «Micro» raconte le quotidien des Romands hors actualité.

Lancé le 28 janvier 2019, le financement participatif de l'association Micro a permis de récolter 127 425 francs. Cette somme a permis d’assurer l’impression et la livraison du journal depuis le 14 mai 2019, avec la participation d'une soixantaine de professionnels des médias: journalistes, graphistes, photographes et dessinateurs. Mais la survie du titre est plus que jamais menacée.

Dans ces moments difficiles, la rédaction de «Micro» propose tous ses contenus en accès libre sur le site www.microjournal.ch.

Vincent Donzé