L'épidémie de coronavirus continue sa rapide propagation en Suisse. A la mi-journée vendredi, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) totalisait 4840 cas positifs. C'est environ 1000 de plus que la veille.

Ce nombre comprend 4176 cas confirmés et 664 cas encore en cours d'analyse après un premier résultat positif. A l'heure actuelle, 43 personnes sont décédées en Suisse des suites de la maladie, selon les chiffres de l'OFSP.

Tous les cantons suisses et le Liechtenstein sont désormais concernés. Les plus touchés sont le Tessin, avec 230,9 cas pour 100'000 habitants, Vaud (147,5) et Bâle-Ville (145,3).

L'âge des cas testés positifs va de 0 à 100 ans, avec un âge médian de 51 ans. Au total, 49% des cas sont des hommes et 51% des femmes, mais les premiers sont plus souvent malades à partir de 60 ans. Les adultes sont également nettement plus touchés que les enfants.