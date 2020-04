Il y a trois semaines, tous les partis signaient un texte commun soutenant la politique du Conseil fédéral et se plaçaient sous la devise helvétique «Un pour tous, tous pour un». Cette déclaration d'intention n'aura pas tenu trois semaines. Tour à tour, les représentants de l’UDC ou du PLR veulent que les affaires reprennent au plus vite.

S'inspirer de la Chine

Il est piquant de voir Magdalena Martullo-Blocher (UDC/GR) faire l'apologie de la Chine dans un communiqué diffusé vendredi et exiger du Conseil fédéral un rapide plan de relance: «A cet égard, nous pouvons apprendre de l’exemple chinois.» Il aura fallu une pandémie pour que l'on apprécie outre-Sarine l'efficacité de la Chine communiste. Celle-ci applique aussi la devise «Un pour tous, tous pour un», mais dans une forme d'osmose sociale qui nous est peu coutumière.

En Suisse alémanique, ça va

Certains représentants de l’UDC ou du PLR veulent que les affaires reprennent. A les entendre, ce serait comme si nous avions déjà trop perdu de temps avec cette épidémie. Il faut voir aussi que la Suisse alémanique est nettement moins touchée. Le nombre de de décès recensés dans tous les cantons alémaniques (193 ce dimanche) est moins élevé dans les deux seuls Vaud et Genève (221). Et on ne parle pas du Tessin. Le fait est que de l'autre côté de la Sarine, on estime que finalement tout ne va pas si mal.

De la patience

Le temps dira si la vague remontera encore vers le nord. Du temps, on en a perdu et on en perdra encore. Ceux qui veulent une reprise rapide font penser à ceux qui arrêtent un traitement aux antibiotiques parce qu’ils se sentent soudain mieux. Faute de l'avoir bien terminé, l’infection reprend et finalement, il faut tout recommencer. Toute guérison demande de la patience et notre ministre fribourgeois de la Santé s'en fait le sage porte-parole.

Dieu pour tous

Au nom de l'UDC, Magdalena Martullo-Blocher estime aussi que l'on sait maintenant que les victimes sont des «personnes âgées atteintes par certaines pathologies préexistantes». Sans le dire, elle sous-entend qu'on ne peut pas mettre en danger l'économie plus longtemps pour un groupe de personnes, dont les jours sont de toute façon comptés. «Un pour tous, tous pour un», disaient-ils. Dorénavant ce pourrait être «Chacun pour soi et Dieu pour tous».

Eric Felley